Новые критерии отбора в биатлоне: Миронова и Нигматуллина попадут на Кубок мира, три спортсменки – по решению тренеров, еще одна – по контрольным тренировкам

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал об отборе в женскую национальную команду на Кубок мира.

«Сегодня мы еще раз послушали мнение старших тренеров, и в итоге правление СБР несколько скорректировало рекомендации тренерского совета, принятые во время летнего чемпионата России в Тюмени.

Если не случится форс-мажора, напрямую на Кубок мира поедут те, кто входил в тoп-20 прошлогоднего мирового рейтинга – это Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина. Три спортсменки отберутся по решению тренеров и еще одна – по результатам контрольных тренировок», – заявил Майгуров.

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