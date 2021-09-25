Рангник – один из кандидатов на пост тренера «Барселоны»

Теги Локомотив Роналд Куман премьер-лига Россия Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Ральф Рангник Футбол

«Барселона» ищет нового главного тренера на случай оставки Роналда Кумана.

Как сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники, одним из кандидатов на пост тренера каталонского клуба является Ральф Рангник, сейчас занимающий должность руководителя отдела спорта и развития в «Локомотиве».

Вариант с приглашением Рангника в «Барсе» стали обсуждать в последние дни. Отмечается, что президент сине-гранатовых Жоан Лапорта уже рассматривал возможное приглашение немецкого специалиста, когда хотел уволить Кумана летом.

Напомним, что Куман работает с «Барсой» с августа 2020 года.

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