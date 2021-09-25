Рангник – один из кандидатов на пост тренера «Барселоны»

ищет нового главного тренера на случай оставки .

Как сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники, одним из кандидатов на пост тренера каталонского клуба является , сейчас занимающий должность руководителя отдела спорта и развития в .

Вариант с приглашением Рангника в «Барсе» стали обсуждать в последние дни. Отмечается, что президент сине-гранатовых уже рассматривал возможное приглашение немецкого специалиста, когда хотел уволить Кумана летом.

Напомним, что Куман работает с «Барсой» с августа 2020 года.

Концентрат ужаса «Барсы»: два разгрома по 0:3, худший старт в Лиге чемпионов

Увольнение Кумана тормозят 13 млн евро неустойки. А еще ведь «Барсе» платить и за нового тренера

«Игроки поддерживают, клуб – не знаю». Куман и футболисты «Барсы» говорят об отставке