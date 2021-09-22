Ислам Махачев 30 октября подерется с Дэном Хукером на UFC 267

Стал известен новый соперник российского легковеса UFC Ислама Махачева.

Рафаэля Дос Аньоса, который выбыл из карда UFC 267 из-за травмы, заменит Дэн Хукер.

Бой Махачева и Хукера состоится 30 октября в Абу-Даби. В главном событии вечера UFC 267 подерутся Ян Блахович и Гловер Тейшейра, а также Петр Ян и Кори Сэндхаген.

Хукер 25 сентября победил Насрата Хакпараста, Махачев в июле сабмишном одержал победу над Тиаго Мойзесом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ESPN MMA (@espnmma)

Дэн Хукер готов подраться с Исламом Махачевым на UFC 267

Рафаэль Дос Аньос заявил, что бой с Исламом Махачевым еще может состояться