Губерниев о словах братьев Бо про Логинова: «В жопу пошли и заткнулись! Это психологическое давление перед Олимпиадой»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывания норвежских биатлонистов Тарьея и Йоханнеса Бо про россиянина Александра Логинова.

В книге «Братская сила» Тарьей Бо рассказал о спринте на ЧМ-2020 в Антхольце: «Золото выиграл мошенник Логинов, а я остался четвертым. Когда он финишировал победителем, у меня в глазах потемнело».

«Это способ психологического давления и разговоры в пользу бедных. Хочется сказать: идите в жопу!

Логинов свое давно отсидел. Нигде не написано, что нужно извиняться. Это психологическое давление перед Олимпиадой. Проблем хватает у всех.

Братья Бо хорошие спортсмены. Но хочется сказать еще и про норвежских журналистов. Я несколько раз давал интервью скандинавским СМИ, где люди в открытую с тобой разговаривают и перевирают факты. А когда ты к ним подходишь, то на голубом глазу начинают извиняться. Это чудовищное лицемерие.

Они все смелые только за глаза. Хочется сказать – ребят, в жопу пошли и заткнулись!» — сказал Губерниев.