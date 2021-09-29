Джеррард о свисте в адрес Камара: «За расизм надо наказывать строже. Его необходимо искоренить»

Главный тренер «Рейнджерс» высказался о поведении болельщиков на матче группового этапа против «Спарты» (0:1).

Во время игры болельщики чешского клуба освистывали каждое касание полузащитника , который в прошлом сезоне стал участником расистского скандала с участием игрока пражской «Славии» Ондржея Куделы.

Отметим, что на стадионе на сегодняшней игре была частично ограничена посещаемость. Из-за расистских оскорблений в адрес полузащитника «Монако» Орельена Тчуамени на матч допустили только 10 тысяч детей в возрасте до 14 лет.

– Это факт. То, что они нацелились именно на Глена, разочаровывает особенно сильно. На трибунах было много детей, и причина в том, что здесь уже случался подобный инцидент. Если оскорбления действительно были, то это безумно разочаровывает.

Если все так и было, то я очень расстроен, но не удивлен.

– Что вы ожидаете от УЕФА?

– Нужно больше действий. Не только от меня, но от всех людей по всему миру. Нужно просить о большем, за расизм надо наказывать более строго. Его необходимо искоренить.

Важно, чтобы руководители относились к этому серьезнее и предпринимали больше действий. Пока этого не произойдет, мы будем еще очень долго сталкиваться с подобными случаями, – сказал Джеррард.