Российский триатлонист Игорь Полянский дисквалифицирован на три года за ЭПО. Он сдал положительную пробу перед Олимпиадой-2020

Российский триатлонист Игорь Полянский дисквалифицирован на три года за использование эритропоэтина.
Об этом сообщили в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Полянский сдал положительную допинг-пробу на ЭПО 21 июля 2021 года во время внесоревновательного контроля, находясь на предолимпийском сборе во Владивостоке.
Позже спортсмен выступал на Олимпийских играх в Токио, где занял 43-е место в индивидуальном турнире и 14-е – в смешанной эстафете. Информация о положительной пробе Полянского поступила в Международный союз триатлона 5 августа.
«Игорь Полянский признал нарушение антидопинговых правил и был дисквалифицирован на три года», – заявили в РУСАДА.
На Олимпиаде-2020 все же был российский допинг: триатлонист Игорь Полянский сдал пробу с ЭПО перед вылетом в Токио – занял 43-е место