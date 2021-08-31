Российский триатлонист Игорь Полянский дисквалифицирован на три года за ЭПО. Он сдал положительную пробу перед Олимпиадой-2020

Российский триатлонист Игорь Полянский дисквалифицирован на три года за использование эритропоэтина.

Об этом сообщили в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Полянский сдал положительную допинг-пробу на ЭПО 21 июля 2021 года во время внесоревновательного контроля, находясь на предолимпийском сборе во Владивостоке.

Позже спортсмен выступал на Олимпийских играх в Токио, где занял 43-е место в индивидуальном турнире и 14-е – в смешанной эстафете. Информация о положительной пробе Полянского поступила в Международный союз триатлона 5 августа.

«Игорь Полянский признал нарушение антидопинговых правил и был дисквалифицирован на три года», – заявили в РУСАДА.

На Олимпиаде-2020 все же был российский допинг: триатлонист Игорь Полянский сдал пробу с ЭПО перед вылетом в Токио – занял 43-е место