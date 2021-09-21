«Барса» может пригласить тренера Гальярдо. Он привел «Ривер Плейт» к 2 победам в Кубке Либертадорес

, возглавляющий , входит в шорт-лист «Барселоны» на пост нового главного тренера.

Именно аргентинец является наиболее вероятным преемником в случае его отставки из «Барсы», отмечает TyC Sports со ссылкой на RAC1.

ESPN подтверждает, что каталонцы действительно рассматривают вариант с приглашением 45-летнего Гальярдо. Также в списке боссов сине-гранатовых экс-тренер .

Срок контракта Гальярдо с «Ривер Плейт» истекает в конце этого года. Он тренирует команду с июня 2014-го.

Под его руководством «Ривер» дважды выиграл , трижды – и один раз – Южноамериканский кубок.