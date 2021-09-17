Россия поднялась на 9-е место в таблице коэффициентов УЕФА. Отрыв от Украины увеличился

Победа в матче Лиги Европы над «Наполи» (3:2) позволила России подняться на 9-е место в таблице коэффициентов УЕФА.

По итогам матча московского клуба Россия получила два очка и 0,4 зачетных балла (баллы делятся на количество стартовавших в еврокубках команд). С учетом поражения «Рейнджерс» от чешской «Спарты» это позволило России с 31,682 балла подняться на 9-е место. У Шотландии сейчас 31,300 балла.

Шотландцы могут вернуть себе девятое место, если в четверг обыграет в дома немецкий «Байер», а не наберет очков в матче с «Лацио».

Напомним, что на этой неделе разгромил «Мальме» (4:0) в Лиге чемпионов.

Также Россия увеличила отрыв от Украины, идущей на 11-м месте в таблице коэффициентов УЕФА с 30,600 балла.

На этой неделе в еврокубках украинские клубы дважды проиграли – киевское «Динамо» уступило «Баварии» (0:5), а «Заря» проиграла «Роме» (0:3) в Лиге конференций. «Шахтер» сыграл вничью с «Интером» (0:0).