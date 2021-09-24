Кумана могут уволить из «Барсы» после матча с «Атлетико». Возможные сменщики – Пирло, Хави или Мартинес (Marca)

Руководство «Барселоны» решило отправить Роналда Кумана в отставку с поста главного тренера команды.

Как пишет Marca, решение о том, что специалист покинет клуб, принято. Но, скорее всего, «Барса» объявит об увольнении Кумана после игры против .

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не уверен, что в увольнении Кумана до игры с «Атлетико» есть смысл, так как у нового тренера «Барсы» не будет времени на адаптацию и подготовку. Менеджер считает, что лучше принять такое решение после матча с мадридским клубом. Тогда у нового тренера будет возможность познакомиться с командой во время паузы на матчи сборных.

Сейчас Лапорта изучает потенциальных кандидатов на должность тренера. В списке «Барсы» сейчас три специалиста. Это бывший тренер «Ювентуса» , тренер «Аль-Садда» и Роберто Мартинес, работающий со сборной .

Сообщалось, что возглавить «Барселону» может и Ральф Рангник, сейчас занимающий должность руководителя отдела спорта и развития в «Локомотиве».

Напомним, что Куман работает с «Барсой» с августа 2020 года.

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