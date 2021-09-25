«Барселона» не уволит Кумана до матча с «Атлетико»

не будет отправлен в отставку с поста главного тренера «Барселоны» в ближайшее время.

Нидерландец продолжит руководить командой как минимум до игры 8-го тура Ла Лиги против , которую он, впрочем, пропустит из-за дисквалификации.

Президент сине-гранатовых не будет принимать решений на горячую голову после крупного поражения от «Бенфики» в Лиге чемпионов (0:3) накануне.

Лапорта не хочет усугублять ситуацию в команде перед матчем с принципиальным соперником и по-прежнему верит, что «Барса» может прибавить.

Решение о будущем Кумана может быть принято по итогам матча с «Атлетико», который состоится 2 октября.