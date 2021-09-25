«Барселона» не уволит Кумана до матча с «Атлетико»

Теги Роналд Куман Барселона Ла Лига Жоан Лапорта отставки Футбол

Роналд Куман не будет отправлен в отставку с поста главного тренера «Барселоны» в ближайшее время.

Нидерландец продолжит руководить командой как минимум до игры 8-го тура Ла Лиги против «Атлетико», которую он, впрочем, пропустит из-за дисквалификации.

Президент сине-гранатовых Жоан Лапорта не будет принимать решений на горячую голову после крупного поражения от «Бенфики» в Лиге чемпионов (0:3) накануне.

Лапорта не хочет усугублять ситуацию в команде перед матчем с принципиальным соперником и по-прежнему верит, что «Барса» может прибавить.

Решение о будущем Кумана может быть принято по итогам матча с «Атлетико», который состоится 2 октября.

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