Юрист Камара о свисте в адрес Глена: «Надеялся, что темнокожие игроки «Рейнджерс» не столкнутся с расизмом, но дети продолжили издевательства»

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Юрист полузащитника «Рейнджерс» Глена Камара Аамер Анвар обвинил болельщиков «Спарты» в продолжении издевательств над его клиентом.

Во время игры болельщики чешского клуба освистывали каждое касание полузащитника «Рейнджерс» Глена Камара, который в прошлом сезоне стал участником расистского скандала с участием игрока пражской «Славии» Ондржея Куделы.

«Я надеялся, что закрытие стадиона «Спарты» для болельщиков из-за их расистских оскорблений в адрес Тчуамени из «Монако» и приглашение 10 000 детей будет означать, что Глен Камара и другие темнокожие игроки «Рейнджерс» не столкнутся с расизмом. 

Сегодня вечером не повезло, поскольку дети продолжили эти позорные издевательства», – написал Анвар.

Отметим, что на стадионе «Спарты» на сегодняшней игре была частично ограничена посещаемость. Из-за расистских оскорблений в адрес полузащитника «Монако» Орельена Тчуамени на матч допустили только 10 тысяч детей в возрасте до 14 лет.

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