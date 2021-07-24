💥 Месси ушел из «Барсы», золото россиян в борьбе и боксе, «Ман Сити» купил Грилиша за 100 млн фунтов, волейболисты в финале и другие новости утра

1. Закончилась эпоха: Лионель Месси покидает «Барселону»! Стороны договорились о контракте, но из-за правил Ла Лиги оформить его невозможно – так утверждает клуб. Есть и такая версия случившегося: Лео не нравится состав «Барсы», а руководство не сумело удовлетворить его просьбу о покупке Кристиана Ромеро из «Аталанты». В любом случае Месси очень расстроен. Ждем объяснений от президента «блауграны» Лапорты, который выступит сегодня.

За ситуацией с аргентинцем активно следит «ПСЖ»: пишут, что парижане уже контактировали с Месси о трансфере.

2. Очередной день Олимпиады в Токио сложился для сборной России удачно: Заур Угуев завоевал золото в вольной борьбе в категории до 57 килограммов, Артур Найфонов – бронзу в категории до 86 килограммов. Также здорово выступили боксеры: Альберт Батыргазиев взял золото в легчайшем весе, Глеб Бакши завоевал бронзу в среднем весе. Анжелика Сидорова завоевала серебряную медаль в прыжках с шестом – и это первая олимпийская медаль для нашей легкой атлетики с 2012 года.

Мужская сборная России по волейболу совершила эпический камбэк и обыграла Бразилию (3-1) в полуфинале Олимпиады. В финале наша команда встретится с Францией. Не хуже коллег проявили себя и пляжные волейболисты: Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли дуэт из Катара и вышли в финал турнира, где сыграют с норвежцами.

3. Российские клубы довольно невзрачно выступили в отборе Лиги конференций: «Сочи» дома сыграл вничью с «Партизаном» (1:1) благодаря очень странному пенальти, а «Рубин» не смог обыграть «Ракув» (0:0).

Но в матче казанцев было кое-что поинтереснее самой игры: от их формы отклеились буквы и цифры в первом тайме. На второй тайм игроки «Рубина» хотели выйти с нарисованными номерами, но судья такого не позволил. Леонид Слуцкий отнесся к ситуации с юмором: «В Польше экологически чистый дождь, наши футболки рассчитаны на кислотный».

4. «Манчестер Сити» оформил грандиозный трансфер: «горожане» купили Джека Грилиша из «Астон Виллы» за 100 млн фунтов. Полузащитник взял 10-й номер, под которым играл Серхио Агуэро. И, конечно, выдал порцию комплиментов новому клубу: назвал «Сити» лучшей командой Англии и похвалил Кевина де Брюйне.

5. Другие трансферные новости. Полузащитник «Рубина» Денис Макаров почти в «Динамо»: он уже подписал пятилетний контракт. «Зенит» купит Клаудиньо за 15 млн евро, близок к договоренности с нападающим «Монпелье» Лабордом и просмотрит белорусского вратаря «Руха» Павла Павлюченко. Форвард петербуржцев Сердар Азмун может заменить Ромелу Лукаку в «Интере». «Спартак» близок к продлению контракта с Александром Соболевым на улучшенных условиях. «Атлетико Паранаэнсе» готов арендовать Педро Рошу у «Спартака» с выкупом за 5,5 млн евро. «Лидс» хочет арендовать у ЦСКА Адольфо Гайча. «Рубин» хочет купить Антона Зиньковского у «Крыльев Советов» не более чем за 2 млн евро.

«Челси» скоро предложит более 110 млн евро за Лукаку. «Тоттенхэм» может подписать Коутиньо и еще ряд игроков в случае продажи Харри Кейна. Бернарду Силва может уйти в «Барсу» или «Атлетико» из-за трансфера Грилиша в «Ман Сити».

6. Топ-клубы Испании выступили против сделки Ла Лиги с инвестиционным фондом CVC Capital Partners, которая должна принести чемпионату 2,7 миллиарда евро. Сначала против соглашения высказался «Реал» (который вполне может обратиться в суд), а затем последовала критика от «Барселоны». Занятно, что каталонский клуб давал предварительное согласие на сделку. 🤷‍♂️

7. В «Спартаке» продолжаются волнения: спортивный директор Дмитрий Попов официально оформил отставку из клуба. Зарема Салихова уверена, что функционер подставил тренера Руя Виторию. В «Спартаке», видимо, разделяют настрой спутницы Леонида Федуна: гендиректор красно-белых Евгений Мележиков заявил, что Салихова остановится, когда клуб будет работать. Сам владелец «Спартака» пообещал игрокам штраф в несколько месячных окладов за публичные высказывания об уходе Попова (хотя есть мнение, что это не так).

8. Защитник ЦСКА Марио Фернандес отказался играть за сборную России в ближайших матчах. Он сообщил об этом Валерию Карпину.

9. Елена Исинбаева претендует на пост председателя комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета.

10. Легендарный мотогонщик Валентино Росси объявил о завершении карьеры в MotoGP.

11. Российский ходок Василий Мизинов был дисквалифицирован за нарушение правил прохождения дистанции. Олимпийское золото в ходьбе у мужчин на дистанции 20 км завоевал итальянец Массимо Стано.

12. Погиб 18-летний сын бывшего полузащитника «Челси», «Баварии» и сборной Германии Михаэля Баллака. Он попал в аварию на квадроцикле в Португалии.

13. Жители Токио продолжают выражать недовольство проведением Олимпиады. Они требуют остановить Игры на фоне рекорда по числу заражений ковидом за сутки.

14. Роджер Федерер снялся с турниров серии «Мастерс» в Торонто и Цинциннати из-за травмы колена.

15. Полиция арестовала 11 человек, оскорблявших Рэшфорда, Санчо и Сака после финала Евро-2020.

16. Почти 24 миллиона россиян интересуются баскетболом, и это на миллион больше, чем годом ранее – таковы данные исследования компании Nielsen Sports.

Цитаты дня.

Линекер об уходе Месси: «Черт, как «Барса» попала в столь сложное положение? Бардак больше, чем клуб»

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Трамп о женской сборной США: «Если бы не радикальная группа маньяков-леваков, было бы золото, а не бронза. Женщина с фиолетовыми волосами играла ужасно»

Зарема о Смородской: «Не люблю полных. У них процессы замедленные и реакция запоздалая»

Кристина Тимановская: «Не думала сейчас по поводу политического убежища. Хочу остаться в спорте, продолжить свою карьеру в Польше»

Экс-игрок «Интера» Адани о Евро-2020: «Россия опозорила футбол. Миранчук – награда для этой команды»

Черданцев о «Спартаке»: «Из нормальной и солидной организации превратились в слив всего чего только можно. Позор, мыльная опера»

Журналист Ронсеро: «Месси оставил «Барсу» лежать. Так не делается, Лео. Все ради денег»