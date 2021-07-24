Месси просил купить в «Барсу» Ромеро из «Аталанты». Провал повлиял на его отношения с клубом (Mundo Deportivo)

Работа «Барселоны» на трансферном рынке стала одной из причин ухода форварда Лионеля Месси из клуба, информирует Mundo Deportivo.
Отмечается, что Месси просил приобрести защитника «Аталанты» Кристиана Ромеро, с которым вместе играет за сборную Аргентины. То, что сделать этого не удалось, заметно повлияло на отношения Месси с руководством.
«Барселона» предлагала 40 миллионов евро и еще 10 миллионов в качестве бонусов, но «Аталанта», как сообщается, продаст Ромеро «Тоттенхэму» за 50+5 миллионов евро.