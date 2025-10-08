Состав «Челси» за год подорожал больше всех – на 364 млн евро. «ПСЖ» на 2-м месте, «Барселона» – на 4-м, «Бавария» – на 9-м, ЦСКА – на 35-м (CIES)
У «Челси» за год самый значительный рост рыночной стоимости состава.
Согласно подсчетам Международного центра спортивных исследований, начиная с 1 октября 2024 года совокупная стоимость футболистов лондонской команды выросла на 364 млн евро (с учетом трансферов).
В десятку клубов с наибольшим ростом попали:
1. «Челси» – 364 млн евро.
2. «ПСЖ» – 303 млн евро.
3. «Айнтрахт» – 294 млн евро.
4. «Барселона» – 242 млн евро.
5. «Ноттингем Форест» – 211 млн евро.
6. «Брентфорд» – 191 млн евро.
7. «Борнмут» – 180 млн евро.
8. «Ньюкасл» – 165 млн евро.
9. «Бавария» – 152 млн евро.
10. «Вильярреал» – 141 млн евро.
Единственная команда из Мир РПЛ в списке – ЦСКА. Армейцы занимают 35-ю строчку (+49 млн).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: CIES
