Японцы вышли на акцию протеста, требуя отменить Олимпиаду. В Токио зафиксирован рекорд по числу заражений ковидом за сутки

Теги Олимпиада-2020 коронавирус Легкая атлетика

Жители Токио вышли протесты с требованием остановить Олимпийские игры-2020 из-за пандемии коронавируса.

Активисты собрались у Олимпийского стадиона Токио, полиция оцепила территорию перед входом на арену. О количестве участников акции не сообщается. 

Сегодня в столице Японии был зафиксирован рекордный прирост заболевших за сутки – 5042 человека.

Олимпиада в Токио завершится 8 августа.

Мы проникли в Токио – на Олимпиаду-2020: за нами следят два приложения, сдаем тесты плевками и ужинаем «Дошираком»

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