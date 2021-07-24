Макаров и «Динамо» подписали пятилетний контракт («Чемпионат»)

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Полузащитник «Рубина» Денис Макаров уже завершил переход в «Динамо».

23-летний хавбек казанского клуба подписал пятилетний контракт с москвичами, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Ранее стало известно, что «Динамо» заплатит 10 млн евро за Макарова, а его прежний клуб «Нефтехимик» получит 40% от суммы. В Москве Макаров будет получать 800 тысяч евро в год.

Макаров в прошлом сезоне провел 28 матчей в РПЛ, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу. Его статистика – здесь.

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