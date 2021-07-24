Азмун может заменить Лукаку в «Интере». Йович, Влахович, Хоакин Корреа тоже в числе вариантов

изучает возможность подписания форварда на замену Ромелу Лукаку, вероятно, уходящему в «Челси».

По сведениям La Gazzetta dello Sport, один из кандидатов – Душан Влахович («Фиорентина»), за которого придется заплатить минимум 60 миллионов евро.

Также называются такие нападающие, как Дуван Сапата ( ), Сердар Азмун ( ), Лука Йович ( ), Джанлука Скамакка и Джакомо Распадори (оба – «Сассуоло»).

Отмечается, что к полузащитнику Хоакину Корреа тоже существует интерес, тем более он успешно работал вместе с новым главным тренером «Интера» Симоне Индзаги, однако купить его можно будет не менее чем за 40 миллионов евро.

Лукаку близок к новому возвращению в «Челси». Похоже, «Интер» согласится на 120 млн – ему все еще нужны деньги