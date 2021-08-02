Олимпиада-2020. Пляжный волейбол. 1/2 финала. Красильников и Стояновский играют с дуэтом из Катара

5 августа на Олимпиаде-2020 в Токио пройдут матчи 1/2 финала турнира по пляжному волейболу у мужчин. Россияне Вячеслав Красильников и играют с парой из Катара Шериф Юнуссе – Ахмед Тиджан.

игры-2020

Токио, Япония

Пляжный волейбол

Мужчины

1/2 финала

Андерс Мол и Кристиан Сорум (Норвегия) – и Эдгар Тоц (Латвия) – 2-0 (21:15, 21:16)

Шериф Юнуссе и Ахмед Тиджан (Катар) – и Олег Стояновский (Россия) – 16.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.