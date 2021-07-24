Месси расстроен уходом из «Барсы». Он планировал подписать контракт до 2026-го

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига Жоан Лапорта Хорхе Месси Футбол

Форвард Лионель Месси больше не будет выступать за «Барселону» в связи с невозможностью заключения нового контракта.

Как сообщили Diario Sport источники, знакомые с ходом переговоров между сторонами, Месси был заметно расстроен из-за того, что клубу не удастся его зарегистрировать на предстоящий сезон. Его огорчила необходимость покинуть «Барселону».

Игрок принял решение пораньше вернуться из отпуска ради подписания контракта до 2026 года, но его отец, Хорхе Месси, сегодня был уведомлен президентом «Барсы» Жоаном Лапортой о том, что юридически сделку оформить не удастся.

Опрос

Где теперь ждете Месси?
40140 голосов
«ПСЖ»
33%
ПСЖ
«Ман Сити»
32%
Манчестер Сити
МЛС
13%
Интер Майами
«Интер»
5%
Интер
Другой вариант в комментариях
7%
Лионель Месси
Это просто давление на лигу
10%
Барселона

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья