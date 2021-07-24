Месси расстроен уходом из «Барсы». Он планировал подписать контракт до 2026-го

Форвард Лионель Месси больше не будет выступать за «Барселону» в связи с невозможностью заключения нового контракта.
Как сообщили Diario Sport источники, знакомые с ходом переговоров между сторонами, Месси был заметно расстроен из-за того, что клубу не удастся его зарегистрировать на предстоящий сезон. Его огорчила необходимость покинуть «Барселону».
Игрок принял решение пораньше вернуться из отпуска ради подписания контракта до 2026 года, но его отец, Хорхе Месси, сегодня был уведомлен президентом «Барсы» Жоаном Лапортой о том, что юридически сделку оформить не удастся.