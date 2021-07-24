Месси расстроен уходом из «Барсы». Он планировал подписать контракт до 2026-го

Форвард Лионель Месси больше не будет выступать за «Барселону» в связи с невозможностью заключения нового контракта.

Как сообщили Diario Sport источники, знакомые с ходом переговоров между сторонами, Месси был заметно расстроен из-за того, что клубу не удастся его зарегистрировать на предстоящий сезон. Его огорчила необходимость покинуть «Барселону».

Игрок принял решение пораньше вернуться из отпуска ради подписания контракта до 2026 года, но его отец, , сегодня был уведомлен президентом «Барсы» о том, что юридически сделку оформить не удастся.