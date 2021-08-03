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    Почти 24 миллиона россиян интересуются баскетболом. Это на миллион больше, чем годом ранее (Nielsen Sports)

    Теги рейтинги Turkish Airlines EuroLeague НБА болельщики Баскетбол

    Евролига опубликовала результаты ежегодного исследования компании Nielsen Sports, в котором оценивается популярность баскетбола в разных странах.

    Согласно исследованию за 2021 год, почти 23,9 миллиона россиян интересуются баскетболом. Это на 1,1 миллиона больше, чем годом ранее (22,8). Отмечается, что 31% населения с интересом относится к баскетболу.

    Также Nielsen Sports установила, что 6 из 10 россиян (56%) в принципе интересуются спортом. Рядом по популярности среди видов досуга идут комедия/стендап (57%) и видеоигры (55%), а лидирует с большим отрывом кино (86%).

    Среди видов физической активности, которыми занимаются россияне в свободное время, баскетбол занимает 8-е место по популярности (9% опрошенных), уступая фитнесу (34%), плаванию (31%), бегу (28%), футболу (20%), велоспорту (15%), атлетике (14%) и теннису (10%). При этом 63% опрошенных полюбили баскетбол в школе на уроках физкультуры, на 33% респондентов повлияли друзья (33%), на 27% – игра лучших баскетболистов НБА.

    В опросе Nielsen Sports, проведенном в марте-апреле, участвовало 1000 россиян в возрасте от 16 до 69 лет.

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