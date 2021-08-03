Почти 24 миллиона россиян интересуются баскетболом. Это на миллион больше, чем годом ранее (Nielsen Sports)

Евролига опубликовала результаты ежегодного исследования компании Nielsen Sports, в котором оценивается популярность баскетбола в разных странах.

Согласно исследованию за 2021 год, почти 23,9 миллиона россиян интересуются баскетболом. Это на 1,1 миллиона больше, чем годом ранее (22,8). Отмечается, что 31% населения с интересом относится к баскетболу.

Также Nielsen Sports установила, что 6 из 10 россиян (56%) в принципе интересуются спортом. Рядом по популярности среди видов досуга идут комедия/стендап (57%) и видеоигры (55%), а лидирует с большим отрывом кино (86%).

Среди видов физической активности, которыми занимаются россияне в свободное время, баскетбол занимает 8-е место по популярности (9% опрошенных), уступая фитнесу (34%), плаванию (31%), бегу (28%), футболу (20%), велоспорту (15%), атлетике (14%) и теннису (10%). При этом 63% опрошенных полюбили баскетбол в школе на уроках физкультуры, на 33% респондентов повлияли друзья (33%), на 27% – игра лучших баскетболистов НБА.

В опросе Nielsen Sports, проведенном в марте-апреле, участвовало 1000 россиян в возрасте от 16 до 69 лет.

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