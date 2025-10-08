Чернышов о «Спартаке»: «Ни игра, ни результаты никого не устраивают. Весну провалили, начинали с возможностью выиграть чемпионат, но даже не попали в призеры»
Андрей Чернышов не впечатлен игрой «Спартака» при Деяне Станковиче.
«Что касается Станковича, будущее тренера зависит от результатов и игры. Все мы видим, что игра «Спартака» нестабильна. Прошлая весна была провалена. Команда входила во вторую часть чемпионата с большим потенциалом и возможностью выиграть чемпионат, но даже не попала в призеры.
А сейчас «Спартак» находится на шестом месте. Думаю, никого не устраивает ни игра, ни результаты команды.
Но решать по будущему Станковича руководству. Мы же не знаем всех нюансов и не знаем, какова сумма неустойки. Может, руководству клуба проще дождаться окончания сезона, чтобы расторгнуть с ним контракт, если он не выполнит определенную задачу?» – сказал бывший тренер «Спартака» и экс-защитник сборной СССР.
Как вам дерби?19168 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости