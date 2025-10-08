Чернышов о «Спартаке»: «Ни игра, ни результаты никого не устраивают. Весну провалили, начинали с возможностью выиграть чемпионат, но даже не попали в призеры»

Андрей Чернышов не впечатлен игрой «Спартака» при Деяне Станковиче.

«Что касается Станковича , будущее тренера зависит от результатов и игры. Все мы видим, что игра «Спартака» нестабильна. Прошлая весна была провалена. Команда входила во вторую часть чемпионата с большим потенциалом и возможностью выиграть чемпионат, но даже не попала в призеры.

А сейчас «Спартак» находится на шестом месте. Думаю, никого не устраивает ни игра, ни результаты команды.

Но решать по будущему Станковича руководству. Мы же не знаем всех нюансов и не знаем, какова сумма неустойки. Может, руководству клуба проще дождаться окончания сезона, чтобы расторгнуть с ним контракт, если он не выполнит определенную задачу?» – сказал бывший тренер «Спартака » и экс-защитник сборной СССР.