Черданцев о «Спартаке»: «Из нормальной и солидной организации превратились в слив всего чего только можно. Позор, мыльная опера»

Комментатор высказался о ситуации в «Спартаке».

«Это все вызревало, к сожалению. «Спартак» сейчас по большому счету превратился из нормальной и солидной организации просто в какой-то слив всего чего только можно. Какой-то проходной информационный двор. Такого в уважающей себя компании – не важно, клуб это или другой проект – быть не должно.

Вокруг клуба какие-то анонимные телеграм-каналы, которые бесконечно сливают информацию, ссылаются друг на друга, оскорбляют. Спортивный директор публично заявляет, что ему надоели нападки бывшего члена совета директоров и жены владельца клуба. Это просто какой-то сериал, мыльная опера. Плохая, причем. Я никогда ничего подобного не видел. Правда, не знаю, что бы было, если бы соцсети в нынешнем виде существовали в начале 2000-х.

Происходящее – просто позор. Понятно, что идет борьба за власть, за сферы влияния. Деталей мы не знаем, но грустно осознавать, что подобное происходит с таким клубом – с такой историей, традициями, клубом, который основали братья Старостины. Вы почитайте, какие это были люди, какие идеи были для них важны», – сказал Черданцев.

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