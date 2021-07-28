Елена Исинбаева проиграла выборы на пост председателя комиссии спортсменов МОК. Победила финская хоккеистка Эмма Терхо

Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр, финская хоккеистка Эмма Терхо избрана председателем комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).
В голосовании членов комиссии 39-летняя Терхо опередила двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву из России.
Ранее комиссию спортсменов МОК возглавляла Кирсти Ковентри, которая дважды становилась победителем Игр в плавании.
«Трагедии нет. Все в порядке. Значит, еще не время», – написала Исинбаева в инстаграме.
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