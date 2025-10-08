Колосков считает тренировки главной проблемой российского футбола: «Холанд занимался по 20 часов в неделю, поэтому и вырос в звезду. У нас же часто часик побегал – и домой. Пародия на подготовку»

Вячеслав Колосков считает тренировочный процесс главной проблемой футбола России.

– Тренировочный процесс. Мы забыли, что такое двухразовые тренировки, индивидуальные занятия, работа над тактикой! А без этого футбол не растет.

Вот представьте: футболист живет дома, утром садится в машину и едет час в пробках до базы. Приходит на тренировку уже уставший. Разминка, тренировка, снова дорога обратно. Где восстановление? Где индивидуальный подход? Где работа один на один с тренером? В итоге – пародия на подготовку...

Приведу вам пример. В журнале «Трибуна тренера» прочитал недавно материал о том, как тренируются в Германии, Голландии, Испании. Вот Холанд, когда ему было 17 лет, занимался по 20 часов в неделю! Каждый день по несколько часов плюс игры. Поэтому он и вырос в звезду. У нас же часто часик побегал – и домой.

– Но ведь у нас сейчас есть академии, манежи, зарплаты у тренеров стали выше.

– Все это есть. Но тренер, как и футболист, должен обладать талантом. Его нельзя «выучить» на бумаге. Вот РФС должен сосредоточиться на поиске и развитии именно талантливых тренеров. Как в науке ищут одаренных физиков или химиков, так и здесь.

Анатолий Тарасов говорил: «Чем талантливее спортсмен, тем больше он должен тренироваться». Я с ним полностью согласен, – отметил почетный президент РФС.