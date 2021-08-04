Кристина Тимановская: «Не думала сейчас по поводу политического убежища. Хочу остаться в спорте, продолжить свою карьеру в Польше»

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая сейчас находится в Варшаве, рассказала о дальнейших планах в связи со скандалом, разгоревшимся во время Олимпиады в Токио.

«Слегка удивлена, что вся эта ситуация стала таким политическим скандалом, потому что это была ситуация, которая касалась только спорта. Была совершена ошибка, из-за которой не смогли две участницы Олимпиады приехать на Игры.

И все, что я хотела высказать – кто-то должен понести ответственность за эту ошибку. Я никаким образом не пыталась связывать это с политикой. Поэтому то, что произошло, стало для меня большим удивлением.

Я не думала сейчас по поводу политического убежища. Все, что я сейчас хочу – это остаться в спорте, продолжить свою спортивную карьеру здесь (в Польше). Мы выбрали Польшу, потому что общалась с родителями, которые сказали, что, возможно, Польша наилучший для меня вариант. Потому что у них, возможно, получится сюда приезжать ко мне, чтобы мы смогли иногда встречаться», – заявила Тимановская.

Легкоатлетка также сообщила, что будет готова вернуться в Беларусь, если посчитает это безопасным для себя.

Ранее Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси отстранил Тимановскую от Олимпиады в Токио, объяснив это ее «эмоционально-психологическим состоянием». Перед этим легкоатлетка раскритиковала руководство сборной страны, узнав, что ее заявили на эстафету 4х400 м.

Позже Тимановская сообщила, что столкнулась с угрозами и ее против воли пытаются вывезти из Токио. Польша выдала спортсменке гуманитарную визу.

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