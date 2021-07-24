«Реал» против сделки Ла Лиги с CVC: «В ее рамках инвесторы будут определять будущее 42 клубов. Cоглашения достигли без нашего участия»

выступил с заявлением по поводу сделки Ла Лиги с инвестиционным фондом CVC Capital Partners.

«Cоглашение было достигнуто без участия и ведома «Реала». Сегодня Ла Лига впервые предоставила ограниченный доступ к условиям договора.

Это соглашение, используя вводящую в заблуждение структуру, лишает клубы 10,95% их аудиовизуальных прав на 50 лет в нарушение установленных норм.

Соглашение было достигнуто вне конкурентного процесса, а экономические условия сделки позволят фонду иметь доходность свыше 20% в год. Именно этот оппортунистический фонд безуспешно пытался заключить аналогичные сделки с итальянской и немецкой лигами.

«Реал» не поддерживает сделку, в рамках которой инвесторы будут определять будущее 42 клубов первой и второй лиги, а также будущее клубов, которые будут выходить в эти лиги в ближайшие 50 лет.

«Реал» созовет Генеральную Ассамблею [42 клубов], на котором обсудит соглашение и беспрецедентную потерю капитала, которые оно повлечет», – сказано в заявлении клуба.

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