«Ман Сити» купил Грилиша у «Астон Виллы» за 100 млн фунтов и подписал на 6 лет. Он самый дорогой британский игрок в истории

объявил о подписании контракта с полузащитником .

Соглашение с 25-летним игроком рассчитано на 6 лет.

приняла предложение «Сити» о трансфере игрока за 100 миллионов фунтов.

Таким образом, англичанин стал самым дорогим британским футболистом в истории. Прежний рекорд принадлежал , который в 2013 году перешел из «Тоттенхэма» в «Реал» за 85 миллионов фунтов.

Со статистикой выступлений Грилиша можно ознакомиться здесь.

Фото: сайт «Ман Сити»

Грилиш в «Сити» за 100 млн – самый дорогой трансфер в истории АПЛ. С Пепом клуб потратил миллиард евро