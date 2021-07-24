«Ман Сити» купил Грилиша у «Астон Виллы» за 100 млн фунтов и подписал на 6 лет. Он самый дорогой британский игрок в истории

«Манчестер Сити» объявил о подписании контракта с полузащитником Джеком Грилишем.
Соглашение с 25-летним игроком рассчитано на 6 лет.
«Астон Вилла» приняла предложение «Сити» о трансфере игрока за 100 миллионов фунтов.
Таким образом, англичанин стал самым дорогим британским футболистом в истории. Прежний рекорд принадлежал Гарету Бэйлу, который в 2013 году перешел из «Тоттенхэма» в «Реал» за 85 миллионов фунтов.
Со статистикой выступлений Грилиша можно ознакомиться здесь.
Фото: сайт «Ман Сити»
Грилиш в «Сити» за 100 млн – самый дорогой трансфер в истории АПЛ. С Пепом клуб потратил миллиард евро