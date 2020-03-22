Погиб 18-летний сын Баллака. Он попал в аварию на квадроцикле в Португалии

выразил соболезнования в связи со смертью 18-летнего сына бывшего полузащитника клуба и сборной Германии Михаэля Баллака.

«Все, кто связан с «Челси», шокированы и опечалены известием о смерти Эмилио Баллака в столь юном возрасте. Все наши мысли сейчас с Михаэлем и его семьей», – говорится в заявлении лондонцев.

По информации TVI24, Эмилио разбился сегодня ночью в 02:10 в португальской Трое. Он катался на квадроцикле недалеко от дома, который его отец купил несколько лет назад. Юноша попал в жестокую аварию рядом с кондоминиумом Villas do Mar.

У Михаэля Баллака есть еще два сына – Луис и Хорди.

Баллак, напомним, также известен по выступлениям за , , «Баварию» и сборную Германии.