Погиб 18-летний сын Баллака. Он попал в аварию на квадроцикле в Португалии

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«Челси» выразил соболезнования в связи со смертью 18-летнего сына бывшего полузащитника клуба и сборной Германии Михаэля Баллака.

«Все, кто связан с «Челси», шокированы и опечалены известием о смерти Эмилио Баллака в столь юном возрасте. Все наши мысли сейчас с Михаэлем и его семьей», – говорится в заявлении лондонцев.

По информации TVI24, Эмилио разбился сегодня ночью в 02:10 в португальской Трое. Он катался на квадроцикле недалеко от дома, который его отец купил несколько лет назад. Юноша попал в жестокую аварию рядом с кондоминиумом Villas do Mar.

У Михаэля Баллака есть еще два сына – Луис и Хорди.

Баллак, напомним, также известен по выступлениям за «Кайзерслаутерн», «Байер», «Баварию» и сборную Германии.

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