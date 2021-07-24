На форме «Рубина» отклеились буквы и цифры в 1-м тайме матча с «Ракувом». На 2-й тайм игроки хотели выйти с нарисованными номерами

«Рубин» играет с «Ракувом» (0:0, второй тайм) в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций.
В первом тайме футболки игроков «Рубина» стали приходить в негодность: у них начали отклеиваться буквы на спине.
Играй не за фамилию на спине, а за эмблему на груди! ❤️💚 pic.twitter.com/oGqnCGXSE8— «Рубин» Казань (@fcrk) August 5, 2021
На второй тайм часть игроков российского клуба вышла в футболках с нарисованными маркером номерами, некоторые были без фамилий.
Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»
Главный арбитр Жоау Педру Пиньейру не разрешил им выступать в таком виде, после чего пришлось менять форму.
В связи с этими событиями матч возобновился значительно позже положенного.
Техническим спонсором «Рубина» является немецкая компания Jako.