На форме «Рубина» отклеились буквы и цифры в 1-м тайме матча с «Ракувом». На 2-й тайм игроки хотели выйти с нарисованными номерами

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«Рубин» играет с «Ракувом» (0:0, второй тайм) в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций.

В первом тайме футболки игроков «Рубина» стали приходить в негодность: у них начали отклеиваться буквы на спине.

На второй тайм часть игроков российского клуба вышла в футболках с нарисованными маркером номерами, некоторые были без фамилий.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

Главный арбитр Жоау Педру Пиньейру не разрешил им выступать в таком виде, после чего пришлось менять форму.

В связи с этими событиями матч возобновился значительно позже положенного.

Техническим спонсором «Рубина» является немецкая компания Jako.

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