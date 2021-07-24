На форме «Рубина» отклеились буквы и цифры в 1-м тайме матча с «Ракувом». На 2-й тайм игроки хотели выйти с нарисованными номерами

играет с (0:0, второй тайм) в 3-м квалификационном раунде .

В первом тайме футболки игроков «Рубина» стали приходить в негодность: у них начали отклеиваться буквы на спине.

Играй не за фамилию на спине, а за эмблему на груди! ❤️💚 pic.twitter.com/oGqnCGXSE8 — «Рубин» Казань (@fcrk) August 5, 2021

На второй тайм часть игроков российского клуба вышла в футболках с нарисованными маркером номерами, некоторые были без фамилий.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

Главный арбитр Жоау Педру Пиньейру не разрешил им выступать в таком виде, после чего пришлось менять форму.

В связи с этими событиями матч возобновился значительно позже положенного.

Техническим спонсором «Рубина» является немецкая компания Jako.