Ван дер Варт о критике за слова о пенисе Роналду: «Я сказал, что не видел только его пипиську, потому что он поздно уезжал, это был комплимент, но у португальцев не очень хорошее чувство юмора»

Рафаэль ван дер Варт объяснил свои слова про пенис Криштиану Роналду.

В прошлом году экс-полузащитник «Реала» сказал про Роналду: «Единственный игрок, чью пипиську я никогда не видел, – Криштиану приходил на тренировки первым и уходил последним». За это его раскритиковали в соцсетях.

«У меня спросили, почему Роналду настолько хорош, и я ответил: «Я не видел только его пипиську». Потому что он приезжал очень рано утром и уезжал поздно вечером. Я расценивал это как комплимент.

Но у людей в Португалии не очень хорошее чувство юмора», – заявил ван дер Варт в подкасте Doorzetters.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: A Bola
