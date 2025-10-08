Чеферин о матчах лиг в других странах: «Если мы слишком далеко уйдем от корней, то рискуем разрушить футбол. В нестабильные времена он наша опора»
Александер Чеферин высказался о проведении игр чемпионатов в других странах.
В начале недели УЕФА в качестве исключения разрешил «Барселоне» и «Вильярреалу» сыграть в США, а «Милану» и «Комо» – в Австралии.
«Футбол – это не только финансовые отчеты. Это не только развлечение.
Это жизнь наших сообществ. Его формируют улицы, клубы и болельщики, и если мы слишком далеко уйдем от этих корней, то рискуем разрушить его. В нестабильные времена футбол – это наша опора», – отметил президент УЕФА.
Похоже, матчи «Барселоны» и «Милана» пройдут за рубежом. УЕФА не хотел, но разрешил
Как вам дерби?18992 голоса
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости