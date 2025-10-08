Чеферин о матчах лиг в других странах: «Если мы слишком далеко уйдем от корней, то рискуем разрушить футбол. В нестабильные времена он наша опора»

Александер Чеферин высказался о проведении игр чемпионатов в других странах.

В начале недели УЕФА в качестве исключения разрешил «Барселоне» и «Вильярреалу » сыграть в США, а «Милану » и «Комо » – в Австралии.

«Футбол – это не только финансовые отчеты. Это не только развлечение.

Это жизнь наших сообществ. Его формируют улицы, клубы и болельщики, и если мы слишком далеко уйдем от этих корней, то рискуем разрушить его. В нестабильные времена футбол – это наша опора», – отметил президент УЕФА.

