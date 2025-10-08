«Не только «Реал» может обыгрывать «Кайрат» – «Окжетпес» тоже это сделал в Алматы. Наша команда уверенно одержала победу». Аким Акмолинской области Ахметжанов о клубе из Кокшетау
Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов сравнил «Окжетпес» с «Реалом».
Наш «Окжетпес» сейчас играет в Премьер-лиге. Мы занимаемся приватизацией, команда сейчас на шестом месте. Игры проходят неплохо. Мы рассматриваем интерес со стороны бизнесменов, оцениваем и качество игры.
В Алматы мы победили «Кайрат». Не только «Реал» может обыгрывать алматинцев – «Окжетпес» тоже это сделал. Наша команда уверенно одержала победу.
Сейчас игроки команды вызываются в национальную сборную как кандидаты и играют за нее. Когда у меня есть свободное время, я смотрю их матчи», – сказал политик в программе «Уәде».
