«Зенит» предъявил к «Химкам» требование на сумму более 77 млн рублей

«Зенит» истребовал многомиллионную сумму у «Химок».

Напомним, в сентябре арбитражный суд Московской области признал подмосковный клуб банкротом и открыл в его отношении конкурсное производство. Ранее «Химки » не получили лицензию для участия в Мир РПЛ в сезоне‑2025/26 и объявили о приостановке деятельности. В ходе прошлого сезона сообщалось о задолженностях клуба по зарплатам перед игроками.

По информации «Р-Спорт», 6 октября «Зенит » предъявил к «Химкам» требование в размере более 77 миллионов рублей. Суд пока не принял его к рассмотрению из-за неуплаты клубом из Санкт-Петербурга госпошлины в установленном порядке. Исправить процессуальное нарушение заявитель должен в течение месяца.



Основания возникновения требования не уточняются.

В прошлом сезоне за «Химки» на правах аренды из «Зенита» выступал полузащитник Зелимхан Бакаев, сейчас играющий за «Локомотив».