Пас признан лучшим молодым игроком Серии А второй месяц подряд
Нико Пас признан лучшим молодым игроком Серии А в сентябре.
Полузащитник «Комо» в четырех матчах отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Его команда один раз победила и трижды сыграла вничью.
Паса признали лучшим во второй раз подряд. Также он был назван лучшим молодым футболистом по итогам прошлого сезона.
Подробно со статистикой 21-летнего хавбека сборной Аргентины можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт Серии А
