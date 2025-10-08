Пас признан лучшим молодым игроком Серии А второй месяц подряд

Нико Пас признан лучшим молодым игроком Серии А в сентябре.

Полузащитник «Комо» в четырех матчах отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Его команда один раз победила и трижды сыграла вничью.

Паса признали лучшим во второй раз подряд. Также он был назван лучшим молодым футболистом по итогам прошлого сезона.

Подробно со статистикой 21-летнего хавбека сборной Аргентины можно ознакомиться здесь .