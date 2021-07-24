«Реал» подаст в суд на Ла Лигу и инвестфонд CVC за незаконное присвоение активов

«Реал» готов судиться из-за сделки между Ла Лигой и люксембургским инвестиционным фондом CVC Capital Partners.
Лига ранее продала 10% бизнеса фонду за 2,7 миллиарда евро. 90% суммы обещано клубам, мадридцы должны получить 261 млн.
Как стало известно El Independiente, «Реал» намерен подать в суд на CVC и Ла Лигу за незаконное присвоение активов.
Источники, близкие к «сливочным», объяснили, что в рамках этой сделки затрагивается часть активов «Реала» и ставится под угрозу бизнес клуба. Например, фонд сможет получать часть доходов от реализации телевизионных прав без одобрения мадридцев.
CVC и глава Ла Лиги Хавьер Тебас договорились о том, что фонд будет получать 11% доходов от всех реализуемых лигой прав – спортивных, имиджевых, маркетинговых. С этой цифрой категорически не согласны некоторые клубы.
Кроме того, в «Реале» утверждают, что не знали ни о чем до среды, когда был опубликован пресс-релиз, то есть клубы не поставили в известность.
В этой связи представители «Реала» находятся в офисе Ла Лиги и изучают сделку с международным инвестиционным фондом.
Ранее The New York Times сообщил, что «Реал» и «Барселона» не согласились на вхождении фонда в Ла Лигу путем создания новой компании. «Атлетик» также серьезно сомневается, нужно ли поддерживать этот проект.
«Реал» готовит новое заседание с участием партнеров, чтобы еще раз вынести на голосование вопрос о целесообразности такой сделки. На следующей неделе должна пройти процедура утверждения проекта с созданием новой компании – это случится, если две трети клубов проголосуют за это.
Ла Лига за 2,7 миллиарда евро продала 10% бизнеса люксембургскому фонду. Цель – за 4 года догнать АПЛ по доходам