Попов покидает «Спартак». Он подписал документы об уходе с поста спортивного директора

Спортивный директор сдержал обещание и официально оформил свою отставку из клуба, подписав документы об уходе.

Причиной такого решения 54-летнего менеджера стали разногласия с акционером клуба по трансферным вопросам.

Решение написать заявление и покинуть свой пост Дмитрий озвучил вчера в перерыве матча с «Бенфикой» (0:2) в квалификации Лиги чемпионов: «Не хочу быть терпилой. Устал от постоянных публичных унижений от супруги Федуна».

Попов работал спортивным директором «Спартака» с 2008 по 2016 год. 26 ноября 2020-го он вернулся на этот пост.

Новое шапито в «Спартаке» 🤯 Уходит Попов: устал от унижений Заремы и злится, что Тедеско все еще влияет на состав

«Это не мужской поступок. В «Спартаке» место сильным, а не слабым». Только почитайте, что говорит гендиректор клуба