«Тоттенхэм» может подписать Коутиньо и еще ряд игроков в случае продажи Кейна

Полузащитник «Барселоны» интересен «Тоттенхэму».

29-летний бразилец входит в список потенциальных трансферных целей английского клуба на случай продажи форварда .

Агент Коутиньо Киа Джурабчиан уже общался с представителями .

Если лондонцы продадут Кейна за 150-180 миллионов евро, то постараются качественно усилить сразу несколько позиций. И Коутиньо – один из игроков, которые могут быть куплены.

В минувшем сезоне Филиппе забил 2 гола и отдал 2 паса в 12 матчах . Его статистика – здесь.