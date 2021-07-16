«Тоттенхэм» может подписать Коутиньо и еще ряд игроков в случае продажи Кейна

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Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо интересен «Тоттенхэму».

29-летний бразилец входит в список потенциальных трансферных целей английского клуба на случай продажи форварда Харри Кейна.

Агент Коутиньо Киа Джурабчиан уже общался с представителями «Тоттенхэма».

Если лондонцы продадут Кейна за 150-180 миллионов евро, то постараются качественно усилить сразу несколько позиций. И Коутиньо – один из игроков, которые могут быть куплены.

В минувшем сезоне Филиппе забил 2 гола и отдал 2 паса в 12 матчах Ла Лиги. Его статистика – здесь.

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