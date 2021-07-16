«Тоттенхэм» может подписать Коутиньо и еще ряд игроков в случае продажи Кейна

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо интересен «Тоттенхэму».
29-летний бразилец входит в список потенциальных трансферных целей английского клуба на случай продажи форварда Харри Кейна.
Агент Коутиньо Киа Джурабчиан уже общался с представителями «Тоттенхэма».
Если лондонцы продадут Кейна за 150-180 миллионов евро, то постараются качественно усилить сразу несколько позиций. И Коутиньо – один из игроков, которые могут быть куплены.
В минувшем сезоне Филиппе забил 2 гола и отдал 2 паса в 12 матчах Ла Лиги. Его статистика – здесь.