«Зенит» купит Клаудиньо за 15 млн евро. «Ред Булл Брагантино» получит 20% от перепродажи (Педру Алмейда)

собирается подписать полузащитника в это межсезонье.

Петербургский клуб близок к покупке 24-летнего игрока за 15 млн евро, также бразильский клуб получит 20% от возможной перепродажи футболиста в будущем, сообщает журналист Педру Алмейда.

Ранее сообщалось, что интерес к Клаудиньо проявляли «Рома» и «РБ Лейпциг».

«Брагантино» входит в систему клубов компании «Руд Булл». Клаудиньо – атакующий полузащитник, который может сыграть на позиции правого и левого вингера.

Сейчас Клаудиньо выступает на Олимпиаде-2020 в составе сборной Бразилии.

Полузащитник забил 32 гола и отдал 24 результативных паса в 122 играх за «Ред Булл Брагантино». Статистику футболиста можно изучить здесь.