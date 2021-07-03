«Зенит» купит Клаудиньо за 15 млн евро. «Ред Булл Брагантино» получит 20% от перепродажи (Педру Алмейда)

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«Зенит» собирается подписать полузащитника «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо Родригеса в это межсезонье.

Петербургский клуб близок к покупке 24-летнего игрока за 15 млн евро, также бразильский клуб получит 20% от возможной перепродажи футболиста в будущем, сообщает журналист Педру Алмейда.

Ранее сообщалось, что интерес к Клаудиньо проявляли «Рома» и «РБ Лейпциг».

«Брагантино» входит в систему клубов компании «Руд Булл». Клаудиньо – атакующий полузащитник, который может сыграть на позиции правого и левого вингера.

Сейчас Клаудиньо выступает на Олимпиаде-2020 в составе сборной Бразилии.

Полузащитник забил 32 гола и отдал 24 результативных паса в 122 играх за «Ред Булл Брагантино». Статистику футболиста можно изучить здесь.

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