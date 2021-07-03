«Зенит» купит Клаудиньо за 15 млн евро. «Ред Булл Брагантино» получит 20% от перепродажи (Педру Алмейда)

«Зенит» собирается подписать полузащитника «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо Родригеса в это межсезонье.
Петербургский клуб близок к покупке 24-летнего игрока за 15 млн евро, также бразильский клуб получит 20% от возможной перепродажи футболиста в будущем, сообщает журналист Педру Алмейда.
Ранее сообщалось, что интерес к Клаудиньо проявляли «Рома» и «РБ Лейпциг».
«Брагантино» входит в систему клубов компании «Руд Булл». Клаудиньо – атакующий полузащитник, который может сыграть на позиции правого и левого вингера.
Сейчас Клаудиньо выступает на Олимпиаде-2020 в составе сборной Бразилии.
Полузащитник забил 32 гола и отдал 24 результативных паса в 122 играх за «Ред Булл Брагантино». Статистику футболиста можно изучить здесь.