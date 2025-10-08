Кисляк – лучший игрок ЦСКА в сентябре. Хавбек победил в голосовании болельщиков второй раз подряд
Матвей Кисляк признан лучшим игроком ЦСКА в сентябре.
Полузащитник обошел в голосовании болельщиков Игоря Акинфеева, Игоря Дивеева, Мойзеса Барбозу и Ивана Облякова.
В минувшем месяце Кисляк отметился одним голом и одной результативной передачей в 4 играх в составе армейцев.
Матвей выигрывает эту награду второй раз подряд, его признавали лучшим и по итогам июля-августа. Его статистику можно увидеть здесь.
Как вам дерби?18994 голоса
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал ЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости