  • Кисляк – лучший игрок ЦСКА в сентябре. Хавбек победил в голосовании болельщиков второй раз подряд
Кисляк – лучший игрок ЦСКА в сентябре. Хавбек победил в голосовании болельщиков второй раз подряд

Матвей Кисляк признан лучшим игроком ЦСКА в сентябре.

Полузащитник обошел в голосовании болельщиков Игоря Акинфеева, Игоря Дивеева, Мойзеса Барбозу и Ивана Облякова

В минувшем месяце Кисляк отметился одним голом и одной результативной передачей в 4 играх в составе армейцев. 

Матвей выигрывает эту награду второй раз подряд, его признавали лучшим и по итогам июля-августа. Его статистику можно увидеть здесь

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал ЦСКА
