Кисляк – лучший игрок ЦСКА в сентябре. Хавбек победил в голосовании болельщиков второй раз подряд

Матвей Кисляк признан лучшим игроком ЦСКА в сентябре.

Полузащитник обошел в голосовании болельщиков Игоря Акинфеева , Игоря Дивеева , Мойзеса Барбозу и Ивана Облякова .

В минувшем месяце Кисляк отметился одним голом и одной результативной передачей в 4 играх в составе армейцев.

Матвей выигрывает эту награду второй раз подряд, его признавали лучшим и по итогам июля-августа. Его статистику можно увидеть здесь .