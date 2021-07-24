Месси уйдет из «Барсы». Стороны не продлили контракт

«Барселона» объявила, что новый контракт с форвардом заключен не будет.

«Несмотря на то, что клуб и Лео Месси достигли соглашения и намеревались сегодня подписать новый контракт, из-за экономических и структурных препятствий, связанных с нормами , официально оформить документ невозможно.

В связи с этой ситуацией Лионель Месси больше не будет представлять «Барселону». Стороны испытывают глубокое сожаление в связи с тем, что желание клуба и игрока исполнить не удастся.

«Барса» от всей души благодарит игрока за вклад в развитие клуба и желает ему всего наилучшего в личной и профессиональной жизни», – сказано в заявлении.

Месси представлял «Барселону» с 2000 года и играл за основную команду с 2003-го. На его счету 10 побед в чемпионате Испании, по 7 – в Кубке и Суперкубке Испании, 4 – в Лиге чемпионов, по 3 – в Суперкубке Европы и на клубном ЧМ.