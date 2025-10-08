Состав «МЮ» подешевел больше всех – на 377 млн евро. «Ман Сити» – 2-й, «Реал» – 3-й, «Милан» – 5-й, «Боруссия» – 8-я, «Спартак» – 15-й, «Зенит» – 25-й, «Динамо» – 44-е (CIES)

У «Манчестер Юнайтед» состав за год подешевел почти на 400 млн евро.

Согласно подсчетам Международного центра спортивных исследований, начиная с 1 октября 2024 года совокупная стоимость футболистов «МЮ» снизилась на 377 млн евро (с учетом трансферов). В топ-15 по этому показателю вошли: 1. «Манчестер Юнайтед » – 377 млн евро. 2. «Манчестер Сити » – 315 млн евро. 3. «Реал Мадрид » – 216 млн евро. 4. «Вест Хэм» – 184 млн евро. 5. «Милан » – 147 млн евро. 6. «Байер» – 146 млн евро. 7. «Ренн» – 121 млн евро. 8. «Боруссия » Дортмунд – 120 млн евро. 9-10. «Вулверхэмптон» – 110 млн евро. 9-10. «Лейпциг» – 110 млн евро. 11. «Атлетико» – 100 млн евро. 12. «Лестер» – 93 млн евро. 13. «Арсенал» – 86 млн евро. 14. «Атлетико Паранаэнсе» – 78 млн евро. 15. «Спартак» – 67 млн евро. «Зенит» занял в списке 25-е место (минус 46 млн евро), «Динамо» – 44-е (минус 27 млн).