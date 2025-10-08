Состав «МЮ» подешевел больше всех – на 377 млн евро. «Ман Сити» – 2-й, «Реал» – 3-й, «Милан» – 5-й, «Боруссия» – 8-я, «Спартак» – 15-й, «Зенит» – 25-й, «Динамо» – 44-е (CIES)
Согласно подсчетам Международного центра спортивных исследований, начиная с 1 октября 2024 года совокупная стоимость футболистов «МЮ» снизилась на 377 млн евро (с учетом трансферов).
В топ-15 по этому показателю вошли:
1. «Манчестер Юнайтед» – 377 млн евро.
2. «Манчестер Сити» – 315 млн евро.
3. «Реал Мадрид» – 216 млн евро.
4. «Вест Хэм» – 184 млн евро.
5. «Милан» – 147 млн евро.
6. «Байер» – 146 млн евро.
7. «Ренн» – 121 млн евро.
8. «Боруссия» Дортмунд – 120 млн евро.
9-10. «Вулверхэмптон» – 110 млн евро.
9-10. «Лейпциг» – 110 млн евро.
11. «Атлетико» – 100 млн евро.
12. «Лестер» – 93 млн евро.
13. «Арсенал» – 86 млн евро.
14. «Атлетико Паранаэнсе» – 78 млн евро.
15. «Спартак» – 67 млн евро.
«Зенит» занял в списке 25-е место (минус 46 млн евро), «Динамо» – 44-е (минус 27 млн).