  • Состав «МЮ» подешевел больше всех – на 377 млн евро. «Ман Сити» – 2-й, «Реал» – 3-й, «Милан» – 5-й, «Боруссия» – 8-я, «Спартак» – 15-й, «Зенит» – 25-й, «Динамо» – 44-е (CIES)
8

Состав «МЮ» подешевел больше всех – на 377 млн евро. «Ман Сити» – 2-й, «Реал» – 3-й, «Милан» – 5-й, «Боруссия» – 8-я, «Спартак» – 15-й, «Зенит» – 25-й, «Динамо» – 44-е (CIES)

У «Манчестер Юнайтед» состав за год подешевел почти на 400 млн евро.

Согласно подсчетам Международного центра спортивных исследований, начиная с 1 октября 2024 года совокупная стоимость футболистов «МЮ» снизилась на 377 млн евро (с учетом трансферов).

В топ-15 по этому показателю вошли:

1. «Манчестер Юнайтед» – 377 млн евро.

2. «Манчестер Сити» – 315 млн евро.

3. «Реал Мадрид» – 216 млн евро.

4. «Вест Хэм» – 184 млн евро.

5. «Милан» – 147 млн евро.

6. «Байер» – 146 млн евро.

7. «Ренн» – 121 млн евро.

8. «Боруссия» Дортмунд – 120 млн евро.

9-10. «Вулверхэмптон» – 110 млн евро.

9-10. «Лейпциг» – 110 млн евро.

11. «Атлетико» – 100 млн евро.

12. «Лестер» – 93 млн евро.

13. «Арсенал» – 86 млн евро.

14. «Атлетико Паранаэнсе» – 78 млн евро.

15. «Спартак» – 67 млн евро.

«Зенит» занял в списке 25-е место (минус 46 млн евро), «Динамо» – 44-е (минус 27 млн).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: CIES
