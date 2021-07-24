Трамп о женской сборной США: «Если бы не радикальная группа маньяков-леваков, было бы золото, а не бронза. Женщина с фиолетовыми волосами играла ужасно»

Бывший президент США Дональд Трамп критически отозвался о выступлении женской национальной сборной на Олимпиаде-2020.

Американки уступили в полуфинале Канаде (0:1), а в матче за бронзу победили Австралию (4:3).

«Если бы наша футбольная команда, которой управляет радикальная группа маньяков-леваков, не была бы так погружена в социальные вопросы, она бы завоевала золотую медаль, а не бронзовую.

Когда думаешь только об этих вопросах, проигрываешь. А в нашей футбольной команде было именно так.

К сожалению, в команде было слишком мало патриотов. Им нужно больше уважать нашу страну и гимн. Нужно заменить этих пробужденных (Трамп использовал термин wokesters, обозначающий людей, уделяющих особое внимание актуальной социальной и политической повестке, а также расовой или иной дискриминации и несправедливости – прим. Sports.ru) на патриотов.

Женщина с фиолетовыми волосами ( – прим. Sports.ru) играла ужасно. Она слишком много думала о левой радикальной политике, а не о своей работе», – говорится в заявлении Трампа.

Добавим, что Рапино сделала дубль в матче за бронзу.