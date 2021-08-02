Валентино Росси объявил о завершении карьеры в MotoGP

Легендарный мотогонщик Валентино Росси сообщил о том, что сезон-2021 станет для него последним в MotoGP.
Пилоту «Ямахи СРТ» в этом году исполнилось 42 года. Он выступает в MotoGP/500cc с сезона-2000. Итальянец гонялся на байках «Хонды», «Ямахи» и «Дукати», взял семь титулов и выиграл 89 гонок.
В этом году Росси набрал 17 очков и занимает 19-е место в общем зачете.
Новая яхта Валентино Росси за €9 млн: 23 метра, два движка на 800 л.с., 5 кают, может плавать в открытом океане
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