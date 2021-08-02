Валентино Росси объявил о завершении карьеры в MotoGP

Теги Валентино Росси Ямаха Дукати чемпионат мира MotoGP Хонда MotoGP Ямаха СРТ Авто

Легендарный мотогонщик Валентино Росси сообщил о том, что сезон-2021 станет для него последним в MotoGP.

Пилоту «Ямахи СРТ» в этом году исполнилось 42 года. Он выступает в MotoGP/500cc с сезона-2000. Итальянец гонялся на байках «Хонды», «Ямахи» и «Дукати», взял семь титулов и выиграл 89 гонок.

В этом году Росси набрал 17 очков и занимает 19-е место в общем зачете.

Новая яхта Валентино Росси за €9 млн: 23 метра, два движка на 800 л.с., 5 кают, может плавать в открытом океане

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья