Бернарду Силва может уйти в «Барсу» или «Атлетико» после трансфера Грилиша в «Ман Сити»

Атакующий полузащитник Бернарду Силва может покинуть «Манчестер Сити» после покупки клубом Джека Грилиша у «Астон Виллы» за 100 миллионов фунтов.
26-летний португалец входит в сферу интересов «Барселоны». Несколько недель назад каталонцы обсуждали с «Сити» потенциальные трансферы Бернарду и еще трех игроков.
Однако сейчас сине-гранатовые хотят первым делом решить вопрос с будущим хавбека Миралема Пьянича и защитника Самюэля Умтити – их не видят в клубе.
Это может сыграть на руку «Атлетико» – мадридцы также заинтересованы в приобретении Силвы.
Сам Бернарду считает Ла Лигу приоритетным вариантом продолжения карьеры на случай ухода из АПЛ. «Барселона» и «Атлетико» ему нравятся.
Осложнить переход могут высокие требования «Ман Сити» – клуб захочет компенсировать существенную часть суммы, потраченной на Грилиша.
В минувшем сезоне Бернарду Силва забил 2 гола и отдал 6 голевых передач в 26 играх АПЛ. Его статистика – здесь.