Бернарду Силва может уйти в «Барсу» или «Атлетико» после трансфера Грилиша в «Ман Сити»

Атакующий полузащитник Бернарду Силва может покинуть после покупки клубом Джека Грилиша у «Астон Виллы» за 100 миллионов фунтов.

26-летний португалец входит в сферу интересов «Барселоны». Несколько недель назад каталонцы обсуждали с «Сити» потенциальные трансферы Бернарду и еще трех игроков.

Однако сейчас сине-гранатовые хотят первым делом решить вопрос с будущим хавбека Миралема Пьянича и защитника Самюэля Умтити – их не видят в клубе.

Это может сыграть на руку – мадридцы также заинтересованы в приобретении Силвы.

Сам Бернарду считает приоритетным вариантом продолжения карьеры на случай ухода из АПЛ. и «Атлетико» ему нравятся.

Осложнить переход могут высокие требования «Ман Сити» – клуб захочет компенсировать существенную часть суммы, потраченной на Грилиша.

В минувшем сезоне Бернарду Силва забил 2 гола и отдал 6 голевых передач в 26 играх . Его статистика – здесь.