Полиция арестовала 11 человек, оскорблявших Рэшфорда, Санчо и Сака после финала Евро-2020

Полиция ведет расследование в отношении людей, оскорблявших игроков сборной Англии Букайо Сака, и после финала Евро-2020 против Италии.

Sky Sports пишет, что полиция арестовала 11 человек. В соцсетях разместили 207 сообщений оскорбительного характера, 123 аккаунта принадлежат людям не из Великобритании.

«Есть люди, которые считают, что могут спрятаться за профилем в социальных сетях и безнаказанно публиковать такие отвратительные комментарии.

Им нужно еще раз подумать – у нас есть следователи, которые активно ищут оскорбительные комментарии в связи с этим матчем, и, если их признают нарушением закона, то люди, опубликовавшие их, будут арестованы.

Наше расследование продвигается в хорошем темпе, и мы благодарны людям, которые сообщали нам о расистских постах», – сказал следователь Марк Робертс.

Напомним, что Сака, Рэшфорд и Санчо не реализовали пенальти в послематчевой серии финала .

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