«Челси» скоро предложит более 110 млн евро за Лукаку

Нападающий «Интера» близок к возвращению в «Челси».

Лондонский клуб хочет закрыть сделку как можно скорее. Бельгиец согласен на трансфер (ему предлагают зарплату в размере 12 миллионов евро в год), если «Челси» и «Интер» договорятся об условиях сделки.

В скором времени «Челси» сделает новое официальное предложение. Ожидается, что лондонцы предложат более 110 миллионов евро.

Нападающий выступал за «Челси» в 2011-2014 годах. В тот период он дважды покидал клуб на правах аренды, когда его отправляли в «Вест Бромвич» и в «Эвертон».

Полную статистику 28-летнего форварда можно изучить здесь.

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