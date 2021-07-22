Олимпиада-2020, бокс: Батыргазиев победил в финале, Бакши взял бронзу

Теги сборная России по боксу Олимпиада-2020 Александр Хижняк бокс Глеб Бакши Альберт Батыргазиев Бокс/MMA/UFC

В Токио проходят очередные поединки олимпийского турнира по боксу.

Наилегчайший вес, полуфиналы:

Карло Паалам (Филиппины) победил Ремея Танаку (Япония) со счетом 5-0.

Галал Яфал (Великобритания) победил Сакена Бибоссинова (Казахстан) со счетом 3-2.

Средний вес, полуфиналы:

Александр Хижняк (Украина) победил Эумира Марсьяля (Филиппины) со счетом 3-2.

Глеб Бакши (Россия) проиграл Эберту Соузе (Бразилия) со счетом 4-1и завоевал бронзу.

Легчайший вес, финал:

Альберт Батыргазиев (Россия) победил Дюка Рэгана (США) со счетом 3-2 и взял золото.

Женский суперлегкий вес, полуфиналы:

Келли Харрингтон (Ирландия) победила Судапорну Сиссонди (Таиланд) со счетом 3-2.

Беатрис Феррейра (Бразилия) победила Миру Потконен (Финляндия) со счетом 5-0.

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