Олимпиада-2020, бокс: Батыргазиев победил в финале, Бакши взял бронзу

В Токио проходят очередные поединки олимпийского турнира по боксу.
Наилегчайший вес, полуфиналы:
Карло Паалам (Филиппины) победил Ремея Танаку (Япония) со счетом 5-0.
Галал Яфал (Великобритания) победил Сакена Бибоссинова (Казахстан) со счетом 3-2.
Средний вес, полуфиналы:
Александр Хижняк (Украина) победил Эумира Марсьяля (Филиппины) со счетом 3-2.
Глеб Бакши (Россия) проиграл Эберту Соузе (Бразилия) со счетом 4-1и завоевал бронзу.
Легчайший вес, финал:
Альберт Батыргазиев (Россия) победил Дюка Рэгана (США) со счетом 3-2 и взял золото.
Женский суперлегкий вес, полуфиналы:
Келли Харрингтон (Ирландия) победила Судапорну Сиссонди (Таиланд) со счетом 3-2.
Беатрис Феррейра (Бразилия) победила Миру Потконен (Финляндия) со счетом 5-0.
Волейболисты в финале после суперкамбэка в третьей партии, борьба за золото в боксе и борьбе: новый день Олимпиады в Токио