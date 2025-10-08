Отаменди пропустит первый матч ЧМ-2026 из-за дисквалификации после удаления в матче с Эквадором в отборе

Николас Отаменди не сыграет в первом матче ЧМ-2026.

Защитник сборной Аргентины получил прямую красную карточку в последнем матче квалификации против Эквадора (0:1), состоявшемся 10 сентября. Николас толкнул в спину форварда Эннера Валенсию рядом со своей штрафной.

Дисциплинарная комиссия ФИФА официально объявила о дисквалификации Отаменди на один матч.

Таким образом, игрок, представляющий «Бенфику», пропустит следующую официальную встречу сборной Аргентины – это будет первый матч группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Примечательно, что это было первое удаление Отаменди в составе национальной сборной – за 128 матчей.