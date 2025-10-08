Отаменди пропустит первый матч ЧМ-2026 из-за дисквалификации после удаления в матче с Эквадором в отборе
Николас Отаменди не сыграет в первом матче ЧМ-2026.
Защитник сборной Аргентины получил прямую красную карточку в последнем матче квалификации против Эквадора (0:1), состоявшемся 10 сентября. Николас толкнул в спину форварда Эннера Валенсию рядом со своей штрафной.
Дисциплинарная комиссия ФИФА официально объявила о дисквалификации Отаменди на один матч.
Таким образом, игрок, представляющий «Бенфику», пропустит следующую официальную встречу сборной Аргентины – это будет первый матч группового этапа чемпионата мира 2026 года.
Примечательно, что это было первое удаление Отаменди в составе национальной сборной – за 128 матчей.
Как вам дерби?18992 голоса
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: L’Équipe
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости