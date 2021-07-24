«Барса» вслед за «Реалом» раскритиковала сделку Ла Лиги с фондом CVC, хотя давала предварительное согласие

выступила с заявлением по поводу сделки Ла Лиги с инвестиционным фондом CVC Capital Partners.

«Барселона» считает, что анонсированная сделка недостаточно обсуждалась с клубами (владельцами ТВ-прав), а сумма не соответствует сроку контракта. Сделка затрагивает часть аудиовизуальных прав всех клубов на следующие 50 лет.

«Барселона» считает неуместным подписывать полувековое соглашение, учитывая неопределенность, которая всегда окружает футбольный мир. Условия контракта, описанные Ла Лигой, приговаривают будущее «Барселоны» в том, что касается ТВ-прав.

Наш клуб хочет выразить удивление по поводу контракта, подписанного Ла Лигой, в котором не были учтены мнения команд, в том числе и «Барселоны».

Не было даже презентации вариантов, предлагаемых конкурентами, чтобы оценить плюсы и минусы в постпандемической ситуации, в которой все еще остается много вопросов без ответа», – говорится в заявлении «Барсы».

Ранее со схожим заявлением выступил «Реал».

Примечательно, что «Барселона» давала предварительное согласие на сделку Ла Лиги и фонда, утверждает Marca. Президент «блауграны» Жоан Лапорта провел не менее пяти встреч с главой Ла Лиги Хавьером Тебасом, и руководитель «Барсы» поддержал идею.

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