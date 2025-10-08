Скоулз об Амориме в «МЮ»: «Его отставка – вопрос времени. Ему дают работать слишком долго»
Пол Скоулз заявил, что отставка Рубена Аморима из «МЮ» – вопрос времени.
Манкунианцы занимают 10-е место в турнирной таблице АПЛ с 10 очками после 7 туров.
«Мне кажется, с Рубеном Аморимом ситуация дошла до того, что мы больше не хотим постоянно говорить об увольнении тренеров, «Манчестер Юнайтед» действительно дает им достаточно времени.
Он никогда не будет освистан болельщиками, и только после матча с «Брентфордом» [в котором команда проиграла 1:3] я подумал: «Ему дают, пожалуй, слишком много времени». Кажется, что теперь это лишь вопрос времени, когда все закончится», – сказал бывший полузащитник «МЮ».
Как вам дерби?19167 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Manchester Evening News
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости