Скоулз об Амориме в «МЮ»: «Его отставка – вопрос времени. Ему дают работать слишком долго»

Пол Скоулз заявил, что отставка Рубена Аморима из «МЮ» – вопрос времени.

Манкунианцы занимают 10-е место в турнирной таблице АПЛ с 10 очками после 7 туров.

«Мне кажется, с Рубеном Аморимом ситуация дошла до того, что мы больше не хотим постоянно говорить об увольнении тренеров, «Манчестер Юнайтед » действительно дает им достаточно времени.

Он никогда не будет освистан болельщиками, и только после матча с «Брентфордом» [в котором команда проиграла 1:3] я подумал: «Ему дают, пожалуй, слишком много времени». Кажется, что теперь это лишь вопрос времени, когда все закончится», – сказал бывший полузащитник «МЮ».